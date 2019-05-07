В двух районах Ростова отключат горячую воду



Фото: Ranak.me

В Ростове в рамках подготовки к отопительному сезону начались гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим с 13 по 21 мая в двух районах города отключат горячее водоснабжение.



На время испытаний горячей воды не будет в центре города в границах набережной Дона – улицы Сиверса – улицы Маркова – улицы Локомотивной – улицы Мечникова – улицы Текучева – проспекта Театрального – проспекта Шолохова – 22-й и 21-й Линий. Кроме того, подача горячей воды будет прекращена в домах, расположенных на улицах Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко.



На Западном без горячей воды останутся жители домов в пределах проспекта Малиновского – улицы Доватора – улицы Мадояна – проспекта Стачки – улицы Литвинова – улицы 2-й Володарского – улицы Заводской – улицы Каширской, а также в микрорайоне Левенцовском.



Также горячей воды не будет в переулке Машиностроительном, на улицах Пескова, С. Разина, 3-й Кольцевой, Профсоюзной.