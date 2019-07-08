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Два микрорайона Ростова на две недели останутся без горячей воды

Два микрорайона Ростова на две недели останутся без горячей воды
Фото: progorod76.ru

В Ростове продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону. В связи с этим в двух районах города на две недели отключат горячую воду.

Так, подача горячего водоснабжения будет приостановлена в Октябрьском и Первомайском районах города Ростова-на-Дону. С 16 по 30 июля горячей воды не будет на улицах Уланской, Драгунской, Платона Кляты, Петренко, Александра Печерского и Висаитова, на бульваре Измайловском, в переулках Андреева и Белоусова.

С 18 июля по 1 августа коммунальные неудобства придётся претерпеть жителям улиц Теряева и Тимофеева.

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