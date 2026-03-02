Новости
Офис в историческом особняке в центре Ростова планируют сдавать за 219 тысяч рублей в месяц

Офис в историческом особняке в центре Ростова-на-Дону планируют сдавать за 219 тысяч рублей в месяц. Объявление о сдаче появилось на одном из популярных сайтов в конце февраля.
Речь идет о помещении площадью 110 квадратных метров, расположенном на втором этаже здания, построенного в 1910 году. «Доходный дом Я. И. Каялова», являющийся объектом культурного наследия регионального значения с 2018 года, имеет богатейшую историю.

В начале XX века это здание было центром деловой активности: здесь располагалась контора видного предпринимателя Степана Яковлевича Каялова, известного своими работами в области строительства, а также офис влиятельного страхового общества «Русский Ллойд». Нельзя не упомянуть и процветающую торговлю: меховой магазин и мастерская братьев Мандель, магазины готового платья Людвига Иосифовича Манделя и головных уборов М. М. Басс – все это создавало атмосферу оживленной коммерческой жизни.
Помещение отличается высотой потолков в 4,5 метра, что создает ощущение простора и воздушности. После капитального ремонта офис находится в отличном состоянии.

Продавец отмечает, что такое пространство идеально подойдет для различных видов деятельности: от творческих мастерских, таких как арт-студии или фотосалоны, до представительств компаний, агентств недвижимости или креативных агентств. Ежемесячная стоимость аренды составляет 219 тысяч рублей.
Фото: Авито
