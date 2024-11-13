Фото: Авито

В историческом центре Ростова-на-Дону выставили на продажу торгово-офисный центр. Объявление появилось на одном из сайтов с недвижимостью.Здание «Вокруг центра» находится на проспекте Чехова, 35/30. Это трехэтажное строение, которое признано объектом культурного наследия регионального значения. Его возвели в конце 19-го века, а в 1913 году здесь располагалось Ростовское-на-Дону Биржевое общество.Согласно открытым источникам, площадь торгово-офисного центра составляет 4 000 квадратных метров. В объявлении же указано, что продается только 1 600 квадратных метров. Возможно, не учитывается площадь внутреннего дворика. Пространство продают за 220 миллионов рублей.Кто арендует помещения в здании, не сообщается. Там располагаются кофейни, магазины и офисы.