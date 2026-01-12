В историческом здании Ростова-на-Дону сдается помещение под бар с летней площадкой

Фото: Авито

В историческом центре Ростова-на-Дону, в здании XIX века, являющемся объектом культурного наследия регионального значения, появилось объявление о сдаче в аренду помещения под бар с летней площадкой. Объявление было опубликовано 11 января на популярном интернет-сайте.Речь идет об одном из помещений в здании, расположенном в популярном кластере по адресу: Чехова, 35/30. Автор объявления отмечает большую популярность пространства и его отличное состояние, а также наличие всех необходимых коммуникаций и системы безопасности. Причины сдачи в аренду не уточняются.Трехэтажное здание построено в конце XIX века в стиле эклектики и известно тем, что в 1913 году здесь размещалось Ростовское-на-Дону биржевое общество. Это общество играло ключевую роль в экономической жизни города, объединяя в своих стенах наиболее состоятельных предпринимателей Донской области, среди которых были Парамоновы, Скараманга, Панченко, Максимовы и другие.Сдаваемое в аренду помещение имеет площадь чуть больше 88 квадратных метров, отдельный вход со двора и потолки высотой 3,5 метра.Арендная плата составляет 180 тысяч рублей в месяц. Новый арендатор получит возможность открыть свое заведение в историческом месте.