В Ростове в аренду за 182 тыс. рублей предлагают офис в историческом Доходном доме

В центре Ростова-на-Дону почти за 200 тысяч рублей в месяц под аренду пустили офис в Доходном доме П.И.Никоненко. Информация появилась на популярном сайте объявлений в середине декабря.

Доходный дом П.И. Никоненко — историческое здание в Ростове-на-Дону, памятник архитектуры регионального значения. Особняк построили в 1894 году в стиле модерн. Предназначался для сдачи квартир в аренду. Здесь жили представители различных слоёв общества: от мелких чиновников до богатых предпринимателей. Квартиры были оборудованы всем необходимым для комфортного проживания: водопроводом, канализацией, электричеством.
После революции 1917 года здание было национализировано советской властью и, в большинстве своём, отдано под коммунальные квартиры.

Автор объявления планирует сдать в аренду офис на втором этаже исторического здания. В месяц будущий арендодатель должен будет платить 182 тысячи рублей.
Фото: Соцсети
