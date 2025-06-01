Водителей Ростовской области предупредили о дождях на М-4
Автомобилистов, передвигающихся по трассе М-4 в Ростовской области, проинформировали о грядущих осадках. Информация предоставлена компанией Автодор.
По актуальным сведениям, на отдельных участках автомагистрали прогнозируются дожди. Водителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность во время движения, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия. Неблагоприятные погодные условия увеличивают вероятность возникновения аварийных ситуаций.
Рекомендуется увеличить интервал между транспортными средствами и придерживаться установленного скоростного режима. Кроме того, целесообразно воздержаться от рискованных обгонов и перестроений.