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Водителей Ростовской области предупредили о дождях на М-4

Водителей Ростовской области предупредили о дождях на М-4

Автомобилистов, передвигающихся по трассе М-4 в Ростовской области, проинформировали о грядущих осадках. Информация предоставлена компанией Автодор.

По актуальным сведениям, на отдельных участках автомагистрали прогнозируются дожди. Водителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность во время движения, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия. Неблагоприятные погодные условия увеличивают вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Рекомендуется увеличить интервал между транспортными средствами и придерживаться установленного скоростного режима. Кроме того, целесообразно воздержаться от рискованных обгонов и перестроений.
Фото: Donday
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