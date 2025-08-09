В Ростове обновили коммунальный автопарк

Фото: правительство РО

В Ростове-на-Дону коммунальной автопарк пополнился 34 новыми специализированными машинами. Их передали трём муниципальным предприятиям города. Теперь на улицах донской столицы ежедневно будет задействовано 196 единиц уборочной техники.Во время передачи машин врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поговорил с сотрудниками коммунальных предприятий. Глава региона отметил, что пока ситуацию с уборкой в городе нельзя назвать идеальной. Он выразил надежду, что новая техника позволит это исправить.«Уверен, общими усилиями с администрацией мы со временем сможем навести порядок с уборкой улиц. Ростов-на-Дону – столица нашего региона, его лицо, и выглядеть он должен под стать этому статусу, чтобы жители могли в полной мере гордиться своим городом», - сказал Юрий Слюсарь.Также он обратил внимание главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина на необходимость контроля за состоянием контейнерных площадок для сбора мусора, а также территорий рядом с ними. Юрий Слюсарь подчеркнул, что это является ответственностью муниципальных властей.