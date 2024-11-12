Юрий Слюсарь предложил сити-менеджеру Ростова и министрам транспорта и ЖКХ прокатиться на автобусе в час пик
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил сити-менеджеру Ростова и министрам транспорта и ЖКХ прокатиться на автобусе в час пик. Об этом он написал в своем телеграм-канале 12 ноября.
Юрий Слюсарь решил вспомнить юность и отправился в путь на автобусе, потратив на дорогу около часа. Он поехал по маршруту от улицы Волкова до центра города.
- Остановка, с которой уезжал, почти не изменилась, а спортплощадку на берегу Темерника не успел заметить. Еще проехал мимо дома тещи и вышел на Герасименко, - рассказал Слюсарь.
Глава региона отметил, что в комментариях под постами жители Ростовской области часто высказывают недовольство по поводу общественного транспорта. Во время поездки он обратил внимание на состояние подвижного состава, остановочных комплексов и улиц в целом.
В пятницу он планирует провести совещание с представителями транспортной отрасли.
- Появилось немало вопросов. Но до совещания прошу мэра и министров транспорта и ЖКХ тоже проехать по городу на автобусах. Особенно в час пик. Пока в этом районе, - написал врио губернатора.