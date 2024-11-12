Фото: тг канал Юрий Слюсарь

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил сити-менеджеру Ростова и министрам транспорта и ЖКХ прокатиться на автобусе в час пик. Об этом он написал в своем телеграм-канале 12 ноября.Юрий Слюсарь решил вспомнить юность и отправился в путь на автобусе, потратив на дорогу около часа. Он поехал по маршруту от улицы Волкова до центра города.- Остановка, с которой уезжал, почти не изменилась, а спортплощадку на берегу Темерника не успел заметить. Еще проехал мимо дома тещи и вышел на Герасименко, - рассказал Слюсарь.Глава региона отметил, что в комментариях под постами жители Ростовской области часто высказывают недовольство по поводу общественного транспорта. Во время поездки он обратил внимание на состояние подвижного состава, остановочных комплексов и улиц в целом.В пятницу он планирует провести совещание с представителями транспортной отрасли.- Появилось немало вопросов. Но до совещания прошу мэра и министров транспорта и ЖКХ тоже проехать по городу на автобусах. Особенно в час пик. Пока в этом районе, - написал врио губернатора.