Ростовчане пожаловались на некачественную уборку улиц от снега

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Жители Ростова пожаловались на плохую уборку дорог и тротуаров от снега. Местные жители сообщают, что дороги скользкие и покрыты снегом.Утром 8 января в городе лил ледяной дождь, а затем начался снегопад. В результате непогоды десятки улиц и проезжие части завалило снегом.В своем телеграм-канале глава донской администрации отчитался, что за ночь коммунальщики вывезли более трех тысяч тонн снега, при этом задействовано 167 единиц техники, в том числе 72 комбинированные дорожные машины, погрузчики, самосвалы, 188 уборщиков территорий. Израсходовано 2 340 тонн противогололедных материалов. Но, по словам горожан, дороги не чищены, а снегоуборочной техники на улицах было замечено немного.- Тротуары на Варфоломеева - Островского - Соборном будут чистить? Или будет, как в декабре, в гололед, когда дворников увидели после того, как все растаяло? В Соборном находится лицей № 50 и дойти до него было невозможно! - возмущаются жители Ростова.Таких комментариев под постом сити-менеджера несколько. Горожане рассказали о некачественной уборке сразу в нескольких районах города. Вероятно, снегоуборочная техника просто еще туда не дошла.