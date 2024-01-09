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Ростовчане пожаловались на некачественную уборку улиц от снега

Ростовчане пожаловались на некачественную уборку улиц от снега
Жители Ростова пожаловались на плохую уборку дорог и тротуаров от снега. Местные жители сообщают, что дороги скользкие и покрыты снегом.

Утром 8 января в городе лил ледяной дождь, а затем начался снегопад. В результате непогоды десятки улиц и проезжие части завалило снегом.

В своем телеграм-канале глава донской администрации отчитался, что за ночь коммунальщики вывезли более трех тысяч тонн снега, при этом задействовано 167 единиц техники, в том числе 72 комбинированные дорожные машины, погрузчики, самосвалы, 188 уборщиков территорий. Израсходовано 2 340 тонн противогололедных материалов. Но, по словам горожан, дороги не чищены, а снегоуборочной техники на улицах было замечено немного.

- Тротуары на Варфоломеева - Островского - Соборном будут чистить? Или будет, как в декабре, в гололед, когда дворников увидели после того, как все растаяло? В Соборном находится лицей № 50 и дойти до него было невозможно! - возмущаются жители Ростова.

Таких комментариев под постом сити-менеджера несколько. Горожане рассказали о некачественной уборке сразу в нескольких районах города. Вероятно, снегоуборочная техника просто еще туда не дошла.
Фото: Соцсети.
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