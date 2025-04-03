Недвижимость кооператива «Ректорского» в Ростове выставили на аукцион

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На аукцион выставили недвижимость жилищно-строительного кооператива «Ректорского». С молотка пытаются продать нежилое помещение в Первомайском районе Ростова.Оно находится на шестом этаже в доме № 20 на улице Ректорской. Площадь составляет около 63 квадратных метров. Стоимость лота оценили в 3 миллиона рублей.Принять участие в торгах можно до 25 апреля.ЖСК «Ректорский» был зарегистрирован в декабре 2012 года в Ростове-на-Дону. Кооператив занимался строительством жилых и нежилых зданий. Объединение было признано банкротом в октябре 2019 года из-за финансовых трудностей.