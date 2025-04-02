Имущество компании «Южный порт» из Ростовской области выставили на аукцион

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На аукцион выставили имущество донской компании «Южный порт». Информация опубликована на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.С молотка пытаются продать два лота. В первый вошел автомобиль «Киа Соул» 2019 года производства. Во второй — два раскомплектованных полуприцепа самосвала. Общая стоимость продаваемого имущества — 2,2 миллиона рублей.Принять участие в аукционе можно до 17 апреля. Итоги подведут на следующий день.ООО «Южный порт» было зарегистрировано в апреле 2017 года в Таганроге. Компания занималась перевозками грузов и арендой грузовых автомобилей. Организацию признали банкротом осенью 2024 года из-за финансовых трудностей и долгов.