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Имущество компании «Южный порт» из Ростовской области выставили на аукцион

Имущество компании «Южный порт» из Ростовской области выставили на аукцион
На аукцион выставили имущество донской компании «Южный порт». Информация опубликована на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

С молотка пытаются продать два лота. В первый вошел автомобиль «Киа Соул» 2019 года производства. Во второй — два раскомплектованных полуприцепа самосвала. Общая стоимость продаваемого имущества — 2,2 миллиона рублей.

Принять участие в аукционе можно до 17 апреля. Итоги подведут на следующий день.

ООО «Южный порт» было зарегистрировано в апреле 2017 года в Таганроге. Компания занималась перевозками грузов и арендой грузовых автомобилей. Организацию признали банкротом осенью 2024 года из-за финансовых трудностей и долгов.
Фото: Ростов.Ру
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