Ценные бумаги ПАО «Донхлеббанк» выставили на аукцион
На аукцион выставили два лота общей стоимостью 2,5 миллионов рублей. Покупатель обоих получит активы на сумму почти три миллиона рублей. В случае ликвидации компании владелец может получать свою долю.
Заявки на участие в торгах принимаются до 15 ноября.
Публичное акционерное общество «Донхлеббанк» было зарегистрировано в Ростове в 1993 году. В 2018 году компания столкнулась с финансовыми трудностями. Из-за этого в отношении нее начали процесс банкротства.