Ценные бумаги ПАО «Донхлеббанк» выставили на аукцион

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Ценные бумаги ПАО «Донхлеббанк» пытаются продать с молотка. Информация размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.На аукцион выставили два лота общей стоимостью 2,5 миллионов рублей. Покупатель обоих получит активы на сумму почти три миллиона рублей. В случае ликвидации компании владелец может получать свою долю.Заявки на участие в торгах принимаются до 15 ноября.Публичное акционерное общество «Донхлеббанк» было зарегистрировано в Ростове в 1993 году. В 2018 году компания столкнулась с финансовыми трудностями. Из-за этого в отношении нее начали процесс банкротства.