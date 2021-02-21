На восьми улицах в Ростове запретят остановку транспорта

В Ростове сразу на восьми улицах запретят остановку транспорта. Ограничения вступят в силу 13 марта. Как сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения, такие меры необходимы для повышения уровня безопасности и увеличения пропускной способности.Автомобилисты не смогут останавливаться на улице Журавлева на участках от улицы Суворова до Пушкинской и от улицы Петровской до дома № 25/167 на Журавлева с восточной стороны. Аналогичная ситуация - на улице Большой Садовой. Там остановку запретят от дома № 40 до проспекта Буденновского с южной стороны. А на улице Восточной ограничение будет действовать от переулка Крепостного до Нахичеванского с южной стороны.На улице Фрунзе запрет на остановку появится в двух местах: на участке от переулка Тимирязева до улицы Стадионной с северной стороны и от Тимирязева до проспекта Буденновского с южной. Такая же ситуация - на улице Шаумяна от дома № 27 до проспекта Буденновского с северной стороны. Остановки запретят и на участке от дома № 10 на улице Каяни до дома № 8 на Верхненольной.С этого же числа на улице Журавлева от улицы Пушкинской до дома № 47 с западной стороны введут запрет на стоянку автомобилей и других видов транспорта.Кроме того, введут ограничение скорости - до 40 километров в час - на улице Вавилова от Таганрогской до Иловайской. Аналогичная ситуация - на улице Каяни от Мурлычева до Советской и на 40-й Линии от Ереванской до улицы Вити Черевичкина.На улице Чемордачка со стороны дома № 73 и на улице Полевой со стороны улице Пестеля запретят въезд грузовиков.