Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростов запретят въезд грузовиков со стороны Мясниковского района

В Ростов запретят въезд грузовиков со стороны Мясниковского района
В Ростов со стороны Мясниковского района запретят въезд большегрузов. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Запрет будет действовать на улицах Зрелищной, Оганова, Особенной, Сосновой со стороны проспекта Торгового Краснокрымского сельского поселения. Въезд запретят с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00, вне зависимости от дня недели.

Напомним, с 1 июня для машин грузоподъемностью свыше 3,5 тонны въезд в Ростов будет запрещен через улицы: Щепкинское шоссе (со стороны поселка Щепкин), Малое Зеленое Кольцо и проспект Шолохова (со стороны поселка Янтарного), проспект 40-летия Победы (со стороны города Аксая), Кумженскую (со стороны поселка Кумженского).
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.