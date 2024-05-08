В Ростов запретят въезд грузовиков со стороны Мясниковского района

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В Ростов со стороны Мясниковского района запретят въезд большегрузов. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Запрет будет действовать на улицах Зрелищной, Оганова, Особенной, Сосновой со стороны проспекта Торгового Краснокрымского сельского поселения. Въезд запретят с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00, вне зависимости от дня недели.Напомним, с 1 июня для машин грузоподъемностью свыше 3,5 тонны въезд в Ростов будет запрещен через улицы: Щепкинское шоссе (со стороны поселка Щепкин), Малое Зеленое Кольцо и проспект Шолохова (со стороны поселка Янтарного), проспект 40-летия Победы (со стороны города Аксая), Кумженскую (со стороны поселка Кумженского).