Начальника Южного таможенного управления осудили на 5,5 лет



Ленинский суд Ростова вынес приговор бывшему начальнику отдела Южного таможенного управления Ефиму Калиниченко. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере.



В суде было установлено, что таможенный брокер Владимир Шестопалов в период с августа по сентябрь 2018 года передал Калиниченко три миллиона рублей. Взятка была оплатой за минимизацию сумм корректировок таможенной стоимости товаров – металлолома, экспортируемого в Турецию.



Кроме того, в сентябре 2018 года Шестопалов получил от представителя коммерческой организации миллион рублей якобы для передачи его в качестве взятки сотрудникам Южного таможенного управления.



И Калиниченко и Шестопалов были задержаны после передачи денег сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

- Судом Владимиру Шестопалову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Ефиму Калиниченко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет.