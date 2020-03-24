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Начальника Южного таможенного управления осудили на 5,5 лет

Начальника Южного таможенного управления осудили на 5,5 лет
Ленинский суд Ростова вынес приговор бывшему начальнику отдела Южного таможенного управления Ефиму Калиниченко. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере.

В суде было установлено, что таможенный брокер Владимир Шестопалов в период с августа по сентябрь 2018 года передал Калиниченко три миллиона рублей. Взятка была оплатой за минимизацию сумм корректировок таможенной стоимости товаров – металлолома, экспортируемого в Турецию.

Кроме того, в сентябре 2018 года Шестопалов получил от представителя коммерческой организации миллион рублей якобы для передачи его в качестве взятки сотрудникам Южного таможенного управления.

И Калиниченко и Шестопалов были задержаны после передачи денег сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
- Судом Владимиру Шестопалову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Ефиму Калиниченко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет.

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