В Ростове судят одного из бывших начальников ЮТУ за получение миллионной взятки



В Ростове суд рассматривает дело бывшего начальника ЮТУ Ефима Калиниченко за миллионную взятку. Очередное заседание назначили на 9 декабря в Ленинском районном суде. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.



Напомним, бывший начальник отдела контроля таможенной стоимости службы федеральных таможенных доходов Южного таможенного отдела был задержан летом 2018 года. Он предложил руководителю одной компании за снижение корректировок таможенной стоимости товаров заплатить миллион рублей. Посредник назвал своим нанимателям сумму два миллиона, чтобы оставить половину себе.



Представители компании обратилась к правоохранителям, когда поняли, что сумма слишком большая. Полицейские арестовали посредника и заставили отдать деньги Ефиму Калиниченко. Тогда стражи порядка и задержали с поличным бывшего сотрудника ЮТУ.