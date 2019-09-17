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В Ростове работника таможни будут судить за мошенничество и посредничество во взятке

В Ростове работника таможни будут судить за мошенничество и посредничество во взятке
Суд в Ростове рассмотрит дело работника таможни, обвиняемого в посредничестве во взятке. Его также обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом сообщили в Южном СУТ СК.

Мужчина, работая таможенным брокером, в августе и сентябре 2018 года передал начальнику Южного таможенного управления взятку в размере три миллиона рублей. Средства передал представитель компании по экспорту металлолома в Турцию. За такую сумму сотрудник обещал скорректировать цену товара.

Этот же брокер в сентябре 2018 года пытался выманить у компании ещё миллион рублей якобы для того, чтобы передать их руководству таможни. В действительности же он планировал присвоить деньги. Как только он получил желаемую сумму, его задержали сотрудники ФСБ.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавила помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.

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