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На Западном в Ростове образовалась многокилометровая пробка из-за неработающих светофоров

На Западном в Ростове образовалась многокилометровая пробка из-за неработающих светофоров
В Западном микрорайоне Ростова-на-Дону образовалась многокилометровая пробка из-за неработающих светофоров. Также световые регуляторы дорожного движения обесточили на шести улицах города 17 мая.

В настоящее время светофоры уже не работают на пересечении улиц Доватора и Литовской, 339-й Стрелковой Дивизии и Зорге. Также обесточенными оказались улица Портовая и переулок Деревянко.

Стало известно, что отключения были запланированы. По указанным адресам с девяти часов утра до пяти вечера будет проводиться ремонт на электросетях.

Согласно интернет-сервису «Яндекс. Карты», на улице Доватора тоже образовалась многокилометровая пробка. Этот участок всегда отличался сложной пропускной способностью. Сейчас, скорее всего, ситуацию усугубляет ещё и нерабочий светофор. Затор образовался от улицы Мадояна до Ростовского зоопарка.

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