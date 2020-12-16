В центре Ростова образовалась гигантская пробка из-за неработающих светофоров

В центре Ростова сотни машин стали в многокилометровую пробку. Затор на пересечении улицы Большой Садовой с проспектом Ворошиловским образовался из-за отключения электричества. Все светофоры выключены. Центр города парализовало около 14 часов 18 декабря.В социальных сетях появились фотографии огромного столпотворения машин. Судя по картам «Яндекс», пробка развернулась на проспекте Ворошиловском от улицы Береговой до площади Гагарина и на улице Красноармейской от переулка Халтуринского до Крепостного. Протяженность затора составляет несколько километров на каждом участке. Водители двигаются со скоростью 3-5 километров в час.Часть автомобилистов пытались объехать пробку по соседним улицам, из-за чего движение на них тоже застопорилось. На улице Газетной и Кировском проспекте образовался затор.На место прибыли регулировщики, однако в настоящее время ситуация пока не улучшилась.Как сообщили в «ДонЭнерго», подачу электричества возобновят не раньше 16 часов, а значит, светофоры включатся не ранее, чем через полтора часа.