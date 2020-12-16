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В центре Ростова образовалась гигантская пробка из-за неработающих светофоров

В центре Ростова образовалась гигантская пробка из-за неработающих светофоров
В центре Ростова сотни машин стали в многокилометровую пробку. Затор на пересечении улицы Большой Садовой с проспектом Ворошиловским образовался из-за отключения электричества. Все светофоры выключены. Центр города парализовало около 14 часов 18 декабря.

В социальных сетях появились фотографии огромного столпотворения машин. Судя по картам «Яндекс», пробка развернулась на проспекте Ворошиловском от улицы Береговой до площади Гагарина и на улице Красноармейской от переулка Халтуринского до Крепостного. Протяженность затора составляет несколько километров на каждом участке. Водители двигаются со скоростью 3-5 километров в час.

Часть автомобилистов пытались объехать пробку по соседним улицам, из-за чего движение на них тоже застопорилось. На улице Газетной и Кировском проспекте образовался затор.

На место прибыли регулировщики, однако в настоящее время ситуация пока не улучшилась.

Как сообщили в «ДонЭнерго», подачу электричества возобновят не раньше 16 часов, а значит, светофоры включатся не ранее, чем через полтора часа.

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