На Нансена в Ростове из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка



В Ростове-на-Дону из-за аварии на улице Нансена образовалась многокилометровая пробка. ДТП случилось 18 января в районе улицы Водников.



Столкнулись два автомобиля марок ВАЗ-2112 и БМВ. От удара автомобили отъехали в разные стороны, перекрыв движение для других авто.



В результате образовалась большая пробка от улицы Водников до переулка Маяковского. На некоторых участках скорость движения не превышает 3-5 километров в час.



Подробности аварии, а также данные о пострадавших уточняются.