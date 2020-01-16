Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Нансена в Ростове из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка

На Нансена в Ростове из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка
В Ростове-на-Дону из-за аварии на улице Нансена образовалась многокилометровая пробка. ДТП случилось 18 января в районе улицы Водников.

Столкнулись два автомобиля марок ВАЗ-2112 и БМВ. От удара автомобили отъехали в разные стороны, перекрыв движение для других авто.

В результате образовалась большая пробка от улицы Водников до переулка Маяковского. На некоторых участках скорость движения не превышает 3-5 километров в час.

Подробности аварии, а также данные о пострадавших уточняются.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.