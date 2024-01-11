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На ликвидацию свалок в Первомайском районе Ростова потратят 24 миллиона рублей

На ликвидацию свалок в Первомайском районе Ростова потратят 24 миллиона рублей
Из бюджета Ростова-на-Дону выделят почти 24 миллиона рублей на ликвидацию свалок в одном районе города. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает департамент ЖКХ и энергетики донской столицы. Всего в тендере указаны восемь районов Ростова. На все это рассчитывали потратить в пределах 174 миллионов рублей. По данным документации, от подрядчика требуется в течение 2024 года убирать и вывозить свалки из строительных, органических и смешанных отходов. В стоимость не входит мусор в местах сбора ТКО (прим. — твердые коммунальные отходы) и сами ТКО.

К концу срока подачи заявок оказалось, что заключить контракт хочет только одна компания — «Чистый город». Правда, займется она не всеми свалками в Ростове, а только на территории Первомайского района. ГК предложила свои услуги по 803 рубля за кубический метр. Общая стоимость составила 23,98 миллиона рублей.

Кто будет ликвидировать свалки в остальных районах донской столицы, пока неизвестно. Скорее всего, власти Ростова повторно проведут аукцион.
Фото: соцсети.
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