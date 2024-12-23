В Ростове на вывоз мусора из четырех районов потратят три миллиарда рублей

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В Ростове на вывоз твердых коммунальных отходов выделили 2,8 миллиарда рублей. Об этом стало известно из тендера на сайте госзакупок.Заказчиком выступает ООО «Экоцентр», более известное в городе как «Чистый город». Подрядчику предстоит заняться уборкой мусора в четырех районах: Железнодорожном, Ленинском, Кировском и Пролетарском.Для жителей донской столицы проблема с мусором во дворах остается актуальной. Люди регулярно сообщают о свалках и публикуют фотографии в социальных сетях.Согласно документам тендера, договор с победителем должен был действовать с 1 января 2025 года по 29 марта 2028 года. Однако на сайте указано, что определение поставщика завершено. При этом отмечено, что не было подано ни одной заявки на участие. Вероятно, подрядчиков отпугнула сумма контракта или объем работ.