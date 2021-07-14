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На выходных ростовчан ждёт жара до +40 градусов

На выходных ростовчан ждёт жара до +40 градусов

На выходных В Ростове прогнозируют жару до +37 градусов тепла. Об этом сообщили на сайте Росгидрометцентра.

В субботу и воскресенье, 17 и 18 июля, в Ростове ожидается жаркая безоблачная погода. Температура может достигнуть на солнце до +40 градусов и больше.

Ветра ждать не приходится. В субботу он не превысит трёх метров в секунду, в воскресенье - двух. Туч синоптики тоже не обещают. Укрыться от жаркого солнца получится только в помещении.

Во избежании теплового удара специалисты рекомендуют по возможности ограничить работу на свежем воздухе. Особенно опасно находиться на улице днём, когда солнце будет в зените. Также следует использовать головные уборы и вещи светлого оттенка.

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