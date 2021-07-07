В Ростове на выходных ожидается жара до +40 градусов

В Ростове на выходных ожидается жаркая погода. Об этом сообщили в Росгидрометцентре 9 июля.Пятница обещает быть горячей. С самого утра на небе не будет ни облачка. Температура поднимется до +32 градусов. И даже ветер не спасёт ростовчан, он не превысит 4 метров в секунду. Хотя вечером синоптики прогнозируют небольшой дождь.Осадков ждать не приходится в субботу и воскресенье. Все выходные на небо не выйдет ни одной тучки, чтобы закрыть ростовчан от палящего солнца. Столбики термометров поднимутся до +33 в субботу и до +35 - в воскресенье. Ветер будет колебаться от 3 до 4 метров в секунду.Чтобы не получить тепловой удар, ростовчанам следует прикрывать голову панамой или кепкой, а также стараться носить одежду светлых тонов из натуральных материалов. Кроме того, работы под открытым небом в полдень лучше избежать