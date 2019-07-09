Прохладная и дождливая погода ждёт ростовчан на выходных



На выходных в Ростове-на-Дону будет дождливо и прохладно. По сообщению донского гидрометцентра, осадки ожидаются почти круглые сутки.



В субботу, 13 июля, ночью столбики термометров покажут +16 градусов, при этом за окном будет ливень. Днём обещают до +25 градусов, осадки не прекратятся. Ветер ожидается до четырёх метров в секунду.



В воскресенье, 14 июля, жителей Ростова ждёт такая же погода. Температура днём будет +26 градусов, во второй половине дня дождь не прогнозируют. Ветер стихнет до двух метров в секунду.



Напомним, гидрометцентр Ростовской области объявил штормовое предупреждение. Местами в регионе ожидаются шквалистый ветер до 23 метров в секунду, а также ливни с грозами.