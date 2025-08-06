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На трассе в Ростовской области в ДТП с "ГАЗом" пострадал ребенок

На трассе в Ростовской области в ДТП с "ГАЗом" пострадал ребенок
На трассе, соединяющей Элисту и Зимовники, произошло дорожно-транспортное происшествие: есть пострадавшие. Инцидент произошёл 5 августа в Ремонтненском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗ», 22-летний мужчина, пытался совершить обгон. В процессе манёвра он не смог обеспечить безопасное расстояние между своим транспортным средством и движущимся навстречу «Рено».

Как сообщили в региональной госавтоинспекции, в результате аварии пострадал ребёнок, находившийся в легковом автомобиле. Мальчика доставили в больницу.
Фото: УГИБДД РО
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