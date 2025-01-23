Фото: УГИБДД по Ростовской области

В аварии на трассе в Ростовской области пострадал 29-летний парень. Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 января около 14:40 на трассе Ростов – Волгодонск.Согласно предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «Хендай Кретта» двигался из Ростова-на-Дону в сторону Волгодонска. Мужчина не смог оценить безопасное расстояние до впереди идущего транспортного средства и на высокой скорости врезался в «УАЗ-3151». От сильного удара отечественное авто вылетело с дороги в кювет и в конечном итоге перевернулось.По информации Госавтоинспекции Ростовской области, в результате столкновения пострадал 29-летний водитель «УАЗ-3151». С травмами его срочно доставили в медицинское учреждение.