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В аварии на трассе в Ростовской области пострадал 29-летний парень

В аварии на трассе в Ростовской области пострадал 29-летний парень

В аварии на трассе в Ростовской области пострадал 29-летний парень. Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 января около 14:40 на трассе Ростов – Волгодонск.

Согласно предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «Хендай Кретта» двигался из Ростова-на-Дону в сторону Волгодонска. Мужчина не смог оценить безопасное расстояние до впереди идущего транспортного средства и на высокой скорости врезался в «УАЗ-3151». От сильного удара отечественное авто вылетело с дороги в кювет и в конечном итоге перевернулось.

По информации Госавтоинспекции Ростовской области, в результате столкновения пострадал 29-летний водитель «УАЗ-3151». С травмами его срочно доставили в медицинское учреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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