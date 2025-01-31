В Ростове в аварии с «Газелью» пострадал 8-летний ребенок

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону произошла авария, в которой пострадал 8-летний ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.ДТП случилось 31 января около 8:30 на Красноармейской улице, на участке между Театральным переулком и проспектом Ворошиловским. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Газель» не смог правильно оценить безопасное расстояние до впереди идущего транспортного средства.В результате грузовой автомобиль на большой скорости врезался в «Хендай», за рулем которого находился 53-летний мужчина.В аварии травмы получил 8-летний пассажир «Хендай». Ребенка доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.