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В Ростове в аварии с «Газелью» пострадал 8-летний ребенок

В Ростове в аварии с «Газелью» пострадал 8-летний ребенок

В Ростове-на-Дону произошла авария, в которой пострадал 8-летний ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

ДТП случилось 31 января около 8:30 на Красноармейской улице, на участке между Театральным переулком и проспектом Ворошиловским. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Газель» не смог правильно оценить безопасное расстояние до впереди идущего транспортного средства.

В результате грузовой автомобиль на большой скорости врезался в «Хендай», за рулем которого находился 53-летний мужчина.

В аварии травмы получил 8-летний пассажир «Хендай». Ребенка доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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