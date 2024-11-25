В ДТП пострадал 47-летний водитель легковушки в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области произошла авария, в результате которой пострадал 47-летний мужчина. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе «Волгодонск-Зимовники» 22 ноября. Водитель «Лады Гранты» двигался в сторону Волгодонска. Не оценив безопасное расстояние между автомобилями, он на высокой скорости врезался в экскаватор марки «JCB 3CX SUPER».Удар был такой силы, что легковой автомобиль смялся, превратившись в груду искореженного железа. Передняя часть «Лады» оказалась полностью поврежденной.- В результате инцидента пострадал 47-летний водитель «Лады», - сообщили в Госавтоинспекции региона. С серьезными переломами его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.