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В ДТП пострадал 47-летний водитель легковушки в Ростовской области

В ДТП пострадал 47-летний водитель легковушки в Ростовской области

В Ростовской области произошла авария, в результате которой пострадал 47-летний мужчина. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе «Волгодонск-Зимовники» 22 ноября. Водитель «Лады Гранты» двигался в сторону Волгодонска. Не оценив безопасное расстояние между автомобилями, он на высокой скорости врезался в экскаватор марки «JCB 3CX SUPER».

Удар был такой силы, что легковой автомобиль смялся, превратившись в груду искореженного железа. Передняя часть «Лады» оказалась полностью поврежденной.

- В результате инцидента пострадал 47-летний водитель «Лады», - сообщили в Госавтоинспекции региона. С серьезными переломами его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: Госавтоинспекция РО
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