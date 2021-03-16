На трассе М-4 «Дон» образовалась 20-километровая пробка из-за ДТП с большегрузом

Из-за перевернувшегося на «встречке» грузового «Мерседеса» на трассе в Ростовской области образовалась гигантская пробка. Днем 18 марта автомобилисты оказались в заторе на автодороге М-4 «Дон».Движение парализовано от поворота на аэропорт Платов. Пробка заканчивается в районе села Марьевка (1 008-й километр трассы). Общая протяженность затора составляет более 20 километров. Водители проезжают этот отрезок пути дольше часа. Водителям стоит заранее выбрать пути объезда, чтобы сэкономить время.Пробка появилась из-за аварии с большегрузом «Мерседес». Мужчина за рулем грузовика скончался, и автомобиль лишился управления. Машина вылетела на встречную полосу и опрокинулась, поэтому сотрудники ГИБДД частично перекрыли движение в сторону Ростова - проехать можно только по одной полосе.