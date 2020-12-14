Под Ростовом из-за ДТП с участием грузовика образовалась гигантская пробка

Под Ростовом образовалась многокилометровая пробка из-за столкновения легковушки с большегрузом. ДТП случилось на Западном шоссе в Батайске вечером 16 декабря.По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Однако машины изрядно помяты, а у легковушки даже отвалился бампер.Из-за ДТП сотни автомобилистов стали в пробку. Ее протяженность составляет более четырех километров. Затор берет начало от Ворошиловского моста и заканчивается рядом с микрорайоном «Северная звезда» в Батайске. Автомобилисты двигаются со скоростью 3-5 километров в час.Чтобы не стоять в пробке, водителям рекомендуется заранее выбирать пути объезда.