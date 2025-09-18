Долги ростовского коммерческого банка выставили на торги на сумму 79 млн рублей

Фото: Яндекс.Карты

На аукцион выставлены долги ростовского коммерческого банка на сумму 79 млн рублей. Объявление о предстоящем аукционе размещено на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.С аукциона планируется продать права требования по краткосрочным долгам ООО КБ «Кредит Экспресс». Начальная цена двух лотов составляет 79 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 20 октября.Банк «Кредит Экспресс» был зарегистрирован в Ростове-на-Дону в конце 2002 года. Лицензию у финансовой организации отозвали в 2018 году из-за систематических нарушений и многочисленных претензий со стороны клиентов. Впоследствии ООО было признано несостоятельным.