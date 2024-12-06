На аукционе не смогли продать задолженность ростовского банка «Кредит-Экспресс»

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На торгах не смогли продать две дебиторские задолженности ООО КБ «Кредит-Экспресс». Два лота общей стоимостью 36,4 миллиона рублей никого не заинтересовали. Аукцион отменили из-за отсутствия заявок на участие.В конце октября на продажу выставили права требования на долг к двум физическим лицам. Покупатель обоих мог получить возможность через суд взыскать с них 40,5 миллиона рублей.Отметим, что ООО КБ «Кредит-Экспресс» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1999 году. С 2018 года кредитная организация находится в процессе банкротства.