Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На СВО без вести пропал 41-летний боец из Таганрога

На СВО без вести пропал 41-летний боец из Таганрога
В ходе СВО без вести пропал 41-летний боец из Ростовской области. Последний раз Бахышов Дашкын Хаким-оглы связывался с родными больше месяца назад.

Мужчину призвали на спецоперацию из Таганрога. Он оказался в воинской части 40321, которая базируется в ЛНР. После отправки на задание связь с бойцом оборвалась, а сам он бесследно исчез.

О местонахождении Бахышова Дашкына Хаким-оглы неизвестно с 14 августа. Обеспокоенные родственники распространяют ориентировки на пропавшего в социальных сетях.

Если вы знаете, где находится боец, сообщите в военкомат или полицию.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.