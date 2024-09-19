На СВО без вести пропал 41-летний боец из Таганрога

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В ходе СВО без вести пропал 41-летний боец из Ростовской области. Последний раз Бахышов Дашкын Хаким-оглы связывался с родными больше месяца назад.Мужчину призвали на спецоперацию из Таганрога. Он оказался в воинской части 40321, которая базируется в ЛНР. После отправки на задание связь с бойцом оборвалась, а сам он бесследно исчез.О местонахождении Бахышова Дашкына Хаким-оглы неизвестно с 14 августа. Обеспокоенные родственники распространяют ориентировки на пропавшего в социальных сетях.Если вы знаете, где находится боец, сообщите в военкомат или полицию.