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На СВО без вести пропал 48-летний боец из Ростовской области

На СВО без вести пропал 48-летний боец из Ростовской области
В зоне СВО пропал 48-летний уроженец Ростовской области. Последний раз Василий Колесников выходил на связь с родными 2 февраля.

Мужчину призвали из поселка Персиановского Октябрьского сельского района. После подготовки Василия закрепили за воинской частью 41624.

Более четырёх месяцев боец не созванивался с близкими. Предположительно, Василий бесследно исчез После отправки на задание.

Если вы знаете что-то о судьбе Василия Колесникова, обратитесь в военкомат или в полицию. Сотрудники передадут сведения родственникам мужчины.
Фото: КВУ
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