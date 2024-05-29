На СВО без вести пропал 48-летний боец из Ростовской области
В зоне СВО пропал 48-летний уроженец Ростовской области. Последний раз Василий Колесников выходил на связь с родными 2 февраля.
Мужчину призвали из поселка Персиановского Октябрьского сельского района. После подготовки Василия закрепили за воинской частью 41624.
Более четырёх месяцев боец не созванивался с близкими. Предположительно, Василий бесследно исчез После отправки на задание.
Если вы знаете что-то о судьбе Василия Колесникова, обратитесь в военкомат или в полицию. Сотрудники передадут сведения родственникам мужчины.