На СВО без вести пропал 48-летний боец из Ростовской области

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В зоне СВО пропал 48-летний уроженец Ростовской области. Последний раз Василий Колесников выходил на связь с родными 2 февраля.Мужчину призвали из поселка Персиановского Октябрьского сельского района. После подготовки Василия закрепили за воинской частью 41624.Более четырёх месяцев боец не созванивался с близкими. Предположительно, Василий бесследно исчез После отправки на задание.Если вы знаете что-то о судьбе Василия Колесникова, обратитесь в военкомат или в полицию. Сотрудники передадут сведения родственникам мужчины.