На СВО пропал 25-летний боец из Ростова

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На СВО без вести пропал 25-летний боец, призванный из Ростова-на-Дону. Егор Кислицин с позывным «Тихон» бесследно исчез более двух недель назад.Молодой человек закреплен за воинской частью 40321. Она базируется на территории ЛНР. Последний раз Егор связывался с родными 10 августа. С тех пор о его судьбе ничего не известно.Согласно ориентировкам, у Егора Кислицина есть татуировка на левой руке — изображены два квадрата. Если вы знаете о местонахождении бойца, сообщите в военкомат или полицию.