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На СВО пропал 45-летний боец из Ростовской области

На СВО пропал 45-летний боец из Ростовской области
В ходе проведения спецоперации пропал 45-летний боец из Ростовской области. Последний раз Алиев Родип-Хутеп Назим-оглы связывался с родными 6 июня.

Мужчину призвали из военного комиссариата города Новошахтинска. Его закрепили за воинской частью 08826. Она базируется в ДНР.

В начале лета Алиев Родип-Хутеп Назим-оглы ушел на задание и не вернулся. Если вы знаете, где находится боец, сообщите в полицию или военкомат. Сотрудники передадут информацию родным мужчины.
Фото: соцсети
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