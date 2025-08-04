На Солнце произошла мощная вспышка 4 августа

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

На Солнце 4 августа произошла мощная вспышка. Об этом сообщили в Лаборатории Солнечной астрономии.Вспышка класса М (сильная) произошла около 08:00. Она является самой сильной в период с июля по август. Еще днем ранее, 3 августа на Солнце уже фиксировали вспышку, однако ее сила была не такой мощной.- Несмотря на расположение центра взрывов прямо напротив Земли, на данный момент отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты, а также на радиационные условия работы космических аппаратов, - пишут эксперты.Если солнечная активность начнет расти, это может стать причиной магнитных бурь.