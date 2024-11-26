На Солнце впервые за долгое время случилась крупная вспышка

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

Впервые за долгое время на Солнце произошла крупная вспышка. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Событие случилось 25 ноября около 10:25. По уровню вспышка достигла балла M9.4.- Все сценарии развития солнечной активности предсказывают сейчас быстрый рост. При этом сегодня-завтра может произойти уже выход на вспышки X уровня. Своё слово, возможно уже сегодня, должна сказать и область 3906, которая последние двое суток активно накачивалась энергией, - пишут эксперты.Нельзя исключать, что крупная вспышка на Солнце может спровоцировать магнитные бури. При этом ранее специалисты прогнозировали геомагнитный шторм только к началу декабря. Пока жителям Ростова остается надеяться, что активность скоро снизится, а геомагнитные удары просто обойдут Землю.- Основная энергия вспышки сосредоточена на обратной стороне за краем солнечного диска. К Земле пришло излучение лишь от высоко расположенных вспышечных петель, видимых из-за солнечного лимба, - добавили астрономы.