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На Солнце впервые за долгое время случилась крупная вспышка

На Солнце впервые за долгое время случилась крупная вспышка
Впервые за долгое время на Солнце произошла крупная вспышка. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.
Событие случилось 25 ноября около 10:25. По уровню вспышка достигла балла M9.4.

- Все сценарии развития солнечной активности предсказывают сейчас быстрый рост. При этом сегодня-завтра может произойти уже выход на вспышки X уровня. Своё слово, возможно уже сегодня, должна сказать и область 3906, которая последние двое суток активно накачивалась энергией, - пишут эксперты.

Нельзя исключать, что крупная вспышка на Солнце может спровоцировать магнитные бури. При этом ранее специалисты прогнозировали геомагнитный шторм только к началу декабря. Пока жителям Ростова остается надеяться, что активность скоро снизится, а геомагнитные удары просто обойдут Землю.

- Основная энергия вспышки сосредоточена на обратной стороне за краем солнечного диска. К Земле пришло излучение лишь от высоко расположенных вспышечных петель, видимых из-за солнечного лимба, - добавили астрономы.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.
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