За последние два месяца на Солнце зарегистрировали мощную вспышку
На Солнце за последние два месяца зарегистрировали мощную вспышку. Об этом рассказали специалисты Лаборатории Солнечной астрономии.
Мощная вспышка случилась 25 августа около 08:24. Событие по силе оценивается в балл М4. 6 и в 4 категорию из пяти по силе. Все дело в усилении активности Солнца.
- В настоящий момент области пока находятся на значительном удалении от направления на Землю, и произошедший взрыв не должен создать рисков для Земли. Но сам факт, что в центрах активности сохраняется энергия для формирования самых сильных за несколько месяцев взрывов, является беспокоящим,- сказано в сообщении.
Возможно, в ближайшие сутки ростовчан ожидают магнитные бури. Лучше снизить физическую и умственную активность и отказаться от кофеина.