За последние два месяца на Солнце зарегистрировали мощную вспышку

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

На Солнце за последние два месяца зарегистрировали мощную вспышку. Об этом рассказали специалисты Лаборатории Солнечной астрономии.Мощная вспышка случилась 25 августа около 08:24. Событие по силе оценивается в балл М4. 6 и в 4 категорию из пяти по силе. Все дело в усилении активности Солнца.- В настоящий момент области пока находятся на значительном удалении от направления на Землю, и произошедший взрыв не должен создать рисков для Земли. Но сам факт, что в центрах активности сохраняется энергия для формирования самых сильных за несколько месяцев взрывов, является беспокоящим,- сказано в сообщении.Возможно, в ближайшие сутки ростовчан ожидают магнитные бури. Лучше снизить физическую и умственную активность и отказаться от кофеина.