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На Ростов опустится туман в начале новой рабочей недели

На Ростов опустится туман в начале новой рабочей недели
В Ростове ожидается туман в начале новой рабочей недели. Актуальный прогноз сообщили специалисты Северо-Кавказского УГМС.

По прогнозам синоптиков, днем 3 февраля пройдут дожди. Ночью и утром прогнозируют гололед. Столбики термометров достигнут ночью до -1…+1 градуса, а днем – до +1…+3 градусов. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду.

На следующий день, 4 февраля, ночью пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах – гололед. Днем температура воздуха прогреется до 0…+2 градусов, а ночью – до 0…-2 градусов. Ветер усилится до 15 метров в секунду.

В этот период может значительно ухудшиться видимость на дорогах. Чтобы не допустить ДТП, следует соблюдать правила дорожного движения.
Фото: Rostov.ru
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