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В Ростовской области в начале рабочей недели похолодает до -13 градусов

В Ростовской области в начале рабочей недели похолодает до -13 градусов
В Ростовской области синоптики прогнозируют похолодание в начале рабочей недели. Актуальные данные опубликовали специалисты Северо-Кавказского УГМС.

Так, 11 марта в донском регионе местами выпадет снег, осадки в виде тумана, измороси и гололедицы. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду. Ночью похолодает до -2…+7 градусов, при прояснениях до -12 градусов. Днем столбики термометров прогреются до -3…+2 градусов, по югу до +6 градусов.

На следующий день погода будет аналогичной. 12 марта ожидается изморось и туман. Температура воздуха ночью прогреется до -3…-8 градусов, а при прояснениях до -13 градусов. Днем потеплеет до +1…+6 градусов. Ветер может усилится до 2-5 м/с ночью и днем до 7-12 метров в секунду.
Фото: Rostov.ru
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