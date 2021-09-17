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ФК «Ростов» выразил слова соболезнования семьям погибших в пермском университете

ФК «Ростов» выразил слова соболезнования семьям погибших в пермском университете
Футбольный клуб «Ростов» выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в Пермском государственном университете. Слова скорби «желто-синие» опубликовали на своей странице в соцсетях.

- Приносим искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым, - написали спортсмены.

Страшная трагедия случилась утром 20 сентября. Около 11 часов, когда в аудиториях шли занятия, на территорию вуза проник 18-летний студент с охотничьим ружьем. Стреляя, он зашел в корпус. В результате атаки пострадали десятки человек, еще восемь погибли. Люди прыгали из окон второго этажа, спасаясь от нападавшего.

Вскоре на место прибыли правоохранители. Во время задержания парень оказал сопротивление, из-за чего получил тяжелое ранение. Его госпитализировали.

По факту трагедии возбудили уголовное дело.
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