ФК «Ростов» выразил слова соболезнования семьям погибших в пермском университете

Футбольный клуб «Ростов» выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в Пермском государственном университете. Слова скорби «желто-синие» опубликовали на своей странице в соцсетях.- Приносим искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым, - написали спортсмены.Страшная трагедия случилась утром 20 сентября. Около 11 часов, когда в аудиториях шли занятия, на территорию вуза проник 18-летний студент с охотничьим ружьем. Стреляя, он зашел в корпус. В результате атаки пострадали десятки человек, еще восемь погибли. Люди прыгали из окон второго этажа, спасаясь от нападавшего.Вскоре на место прибыли правоохранители. Во время задержания парень оказал сопротивление, из-за чего получил тяжелое ранение. Его госпитализировали.По факту трагедии возбудили уголовное дело.