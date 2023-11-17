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В Ростове с 19 ноября ожидается мощная магнитная буря

В Ростове с 19 ноября ожидается мощная магнитная буря
Ростов-на-Дону с 19 ноября накроет мощная магнитная буря. Прогноз на предстоящую неделю опубликовали специалисты Лаборатории солнечной Астрономии.

Геомагнитные удары начнут атаковать землю с 19 ноября по силе в 4 балла. Затем магнитосфера будет находится в спокойном состоянии около трех дней. Новые удары ожидаются с 22 ноября. Магнитная буря усилится до 5 баллов по силе и закончится только к 27 ноября. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья.

В этот период ростовчанам не стоит перетруждаться как умственно, так и физически. Кроме того, не следует принимать в пищу соленую и жирную еду и пить много кофе.
Фото: Rostov.ru
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