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На Ростовскую область 1 ноября обрушится мощная магнитная буря

На Ростовскую область 1 ноября обрушится мощная магнитная буря
Ростовскую область 1 ноября накроет мощная магнитная буря. Прогноз опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Мощная магнитная буря началась 26 октября около 03:00. Геомагнитные удары атаковали Землю в течение нескольких часов – до 09:00. По прогнозам специалистов, следующий шторм ожидается в начале ноября. Ростовскую область настигнут удары по силе в 4 балла.

Вероятно, хуже всего в этот день придется метеозависимым людям. Им следует отказаться от употребления большого количества кофе, чая и не перегружаться физически и умственно. Кроме того, важно как следует выспаться и не употреблять в пищу вредную еду.
Фото: Rostov.ru
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