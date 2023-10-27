На Ростовскую область 1 ноября обрушится мощная магнитная буря

Фото: Rostov.ru

Ростовскую область 1 ноября накроет мощная магнитная буря. Прогноз опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Мощная магнитная буря началась 26 октября около 03:00. Геомагнитные удары атаковали Землю в течение нескольких часов – до 09:00. По прогнозам специалистов, следующий шторм ожидается в начале ноября. Ростовскую область настигнут удары по силе в 4 балла.Вероятно, хуже всего в этот день придется метеозависимым людям. Им следует отказаться от употребления большого количества кофе, чая и не перегружаться физически и умственно. Кроме того, важно как следует выспаться и не употреблять в пищу вредную еду.