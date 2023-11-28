В Ростове 30 ноября ожидается мощная магнитная буря

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону ожидается мощная магнитная буря. Актуальный прогноз сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Геомагнитные удары атакуют землю около 3:00. По силе волны будут доходить до 5 баллов. Однако к 9:00 буря пойдет на спади завершится окончательно в 12:00. Три часа удары в 4 балла будут атаковать землю.В этот период может возникнуть проблемы с работой электроприборов. Кроме того, ухудшение состояния здоровья могут почувствовать метеозависимые люди. Не следует употреблять много кофе и принимать в пищу жирную еду. Также не рекомендуется перетруждаться.