Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове 30 ноября ожидается мощная магнитная буря

В Ростове 30 ноября ожидается мощная магнитная буря
В Ростове-на-Дону ожидается мощная магнитная буря. Актуальный прогноз сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитные удары атакуют землю около 3:00. По силе волны будут доходить до 5 баллов. Однако к 9:00 буря пойдет на спади завершится окончательно в 12:00. Три часа удары в 4 балла будут атаковать землю.

В этот период может возникнуть проблемы с работой электроприборов. Кроме того, ухудшение состояния здоровья могут почувствовать метеозависимые люди. Не следует употреблять много кофе и принимать в пищу жирную еду. Также не рекомендуется перетруждаться.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.