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На два месяца в Ростове ограничат движение на нескольких улицах

На два месяца в Ростове ограничат движение на нескольких улицах
В Ростове движение транспорта ограничат на два месяца. На улице 12-я Линия автомобилисты не смогут проехать с 27 октября.

Движение перекроют на участке от 1-й Майской до Советской. Проезд будет перекрыт до 25 декабря. Причиной станут работы по капремонту водопроводной сети.

Накануне, 19 октября, аналогичная ситуация будет и на улице Тульской. Там автомобилистам ограничат движение на полтора месяца - до 30 ноября. В это время на Тульской проведут ремонт асфальта.
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