На два месяца в Ростове ограничат движение на нескольких улицах

В Ростове движение транспорта ограничат на два месяца. На улице 12-я Линия автомобилисты не смогут проехать с 27 октября.Движение перекроют на участке от 1-й Майской до Советской. Проезд будет перекрыт до 25 декабря. Причиной станут работы по капремонту водопроводной сети.Накануне, 19 октября, аналогичная ситуация будет и на улице Тульской. Там автомобилистам ограничат движение на полтора месяца - до 30 ноября. В это время на Тульской проведут ремонт асфальта.