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В Ростове на нескольких улицах на два месяца ограничат движение транспорта

В Ростове на нескольких улицах на два месяца ограничат движение транспорта
В Ростове летом перекроют проезд на нескольких улицах. Движение ограничат с 31 мая по 30 июля в связи со строительством газопровода для подключения многоквартирного дома.

Автомобилисты не смогут проехать по улице Федора Зявкина - на участке от переулка Долевого до Павленко и от улицы Павленко до переулка Коломенского. Аналогичная ситуация - на улице 8-го Марта. Там проезд будет закрыт от дома № 7 до переулка Долевого.

Напомним, 23 мая в центре Ростова перекроют движение из-за велопробега. Ограничения введут на улицах Большой Садовой, Левобережной, а также на проспекте Ворошиловском и площади Театральной.

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