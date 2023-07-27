На Дону в отреставрированном здании ОКН откроют культурно-этнографический центр

Фото: правительство Ростовской области.

В городе Константиновске Ростовской области откроют культурно-этнографический центр «Истоки». Его обустроят в бывшем станичном управлении. Здание 1905 года постройки является объектом культурного наследия. На его реставрацию выделили более 30 миллионов рублей.Работы уже завершили. Объект привели в достойный вид и приспособили к новым условиям. Подрядчик отремонтировал внутренние помещения и восстановил фасад, вернув зданию первоначальный исторический облик. В ближайшее время в бывшем станичном управлении появится музей с экспонатами. Теперь посетители смогут познакомиться с историей донского казачества поближе.Будущий культурно-этнографический центр посетил замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков. Заместитель главы региона прибыл с визитом в Константиновский район в рамках работы группы губернаторского контроля.— Работы выполнены на твердую пятерку, это хороший пример четкой слаженной работы подрядной организации, региональной власти и профильного министерства, — отметил Сергей Бодряков.Во время визита в район группа губернаторского контроля также побывала на стройплощадке очистных сооружений (они готовы на 90%) и в лечебном корпусе № 1 ЦРБ. В медицинском учреждении полным ходом идет капремонт. Проектную документацию разработали в 2021 году. Работы обошлись в 314,5 миллиона рублей бюджетных средств. На сегодняшний день заключены контракты на ремонт кровли и внутренних коммуникаций, замену окон. Также запланированы замена внутренней сети связи, пожарной безопасности, системы видеонаблюдения, благоустройство и озеленение.Работы ведутся поэтапно, без отставаний от графика.Заместитель губернатора Ростовской области также провел личный прием, в ходе которого обсуждались вопросы ремонта здания конюшни, увеличения численности дружинников казачьей дружины, эксплуатации здания станичного правления и строительства пожарной части в хуторе Почтовом.